Gerasdorf: Flammen verletzten zwei Menschen und töteten Katze

Beim Brand eines Wohnhauses in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) haben am Montagvormittag zwei Personen Blessuren erlitten. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus eingeliefert, waren nach Angaben der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr aber nicht in Lebensgefahr. Tödlich endete der Vorfall für eine Katze, die in den Flammen starb.