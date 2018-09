Geplänkel um Gratis-Nachhilfe in NÖ

Rund 28.000 Pflichtschüler bekommen in Niederösterreich laut einer IFES-Studie im Auftrag der Arbeiterkammer bezahlte Nachhilfe. Weitere „5500 Kinder bräuchten ebenfalls Lernunterstützung, doch deren Eltern können sich die Kosten nicht leisten“, erklärt SPÖ-Chef Franz Schnabl. Um den finanziellen Druck und Stress innerhalb der Familien reduzieren zu können, fordern die Sozialdemokraten Gratis-Nachhilfe durch Pädagogen in den Sommerferien. Ein erster Pilotversuch, den der SPÖ-nahe Verein „Pro Niederösterreich“ an sechs Standorten organisierte und finanzierte, sei positiv zu Ende gegangen. 90 Prozent der 203 teilgenommenen Kinder hätten ihren „Nachzipf“ bestanden, so Leiterin Elvira Schmidt.

Doch das geht der Landes-SPÖ nicht weit genug. Ihr Ziel ist, ein flächendeckendes Angebot für die Hauptfächer Deutsch, Englisch und Mathematik im Budget des Landes zu verankern. Als Grundlage dient laut Schnabl das Arbeitsübereinkommen mit der ÖVP. Da die Verhandlungen für das Budget 2019 bereits abgeschlossen sind, will er zumindest für das Jahr 2020 finanzielle Mittel einfordern. Rund 100.000 Euro seien erforderlich, um den jährlichen Bedarf zu decken. Schnabl rechnet vor, dass 2400 Schüler in ganz Niederösterreich aufgrund der niedrigen Einkommenssituation ihrer Eltern Anspruch auf kostenlose Nachhilfe hätten. „Wenn das Land Niederösterreich einen Blumentopf-Wettbewerb mit rund 120.000 Euro fördert, müssen ihm die Chancen der Kinder 100.000 Euro Wert sein“, sagt Schnabl.