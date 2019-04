Genussvoller Start ins neue Weinjahr

Wenn in den Weingärten die Knospen an den Reben austreiben, dann hat der Frühling die Region erfasst. Diese Zeit nutzen die vielen Weinbauern, um ihre Hoftore und Kellertüren für Zehntausende Einheimische, Touristen und Wiener Tagesgäste zu öffnen. Dort kann die Vielfalt des neuen Weinjahrgangs an den kommenden Wochenenden in allen Anbaugebieten Niederösterreichs am besten verkostet werden. Die Genussnote 2018 reicht von erfrischend bis eher kräftig.

Der direkte Kontakt mit den Winzern macht diese Veranstaltung auch zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor.

240 Betriebe in den drei Weinbaugebieten Kamptal, Kremstal und Traisental öffnen am 27. und 28. April ihre Keller. Neben den bekannten Sorten Grüner Veltliner und Riesling Kamptal DAC, Kremstal DAC und Traisental DAC werden auch spezielle Sommerweine, Sekte, Rosé und rare Klassiker ausgeschenkt. Das Verkostungsband ist um 25 Euro zu haben und gilt an beiden Tagen. Um von Hof zu Hof zu kommen, kann man vor Ort einen Shuttlebus benützen.

Die Wachauer Winzer – von Mautern bis in den Spitzer Graben – verkosten am 4. und 5. Mai ihre Weine. Um 25 Euro sind nicht nur alle Weinproben inkludiert, sondern auch Fahrten mit Wachaubahn, Bus und Fähre.

Die „Tour de Vin“ führt am 4. und 5. Mai (ebenfalls um 25 Euro) zu den insgesamt 36 Traditionsweingütern. Viele der Winzer haben sich für das Wochenende ein kulinarisches Zusatzangebot überlegt. Ein Highlight ist die sogenannte „Magnum Party“ am 4. Mai im Kloster Und in Krems, zu der jeder Winzer seinen Lieblingswein aus der Magnumflasche mitbringt. Eintritt: 20 - 30 Euro.