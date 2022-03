Generationenwechsel bei ÖVP im Bezirk Wiener Neustadt

Geplant war der Generationenwechsel schon länger, offiziell vollzogen wurde die Rochade Donnerstagabend. Christian Stacherl (35) ist beim Bezirksparteitag in den Kasematten in Wiener Neustadt mit 99,4 Prozent zum neuen Parteiobmann gewählt worden. Der Bürgermeister von Krumbach in der Buckligen Welt löst damit nach zehn Jahren in diesem Amt Franz Rennhofer ab.

Rennhofer wurde im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gebührend verabschiedet. Die Delegierten hatten sich in den blau-gelb beleuchteten Kasematten versammelt, um einen neuen Bezirksparteivorstand zu wählen. Landtagsabgeordneter Franz Rennhofer zog Bilanz über seiner Obmannschaft und bedankte sich für die hervorragende Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und dem Land Niederösterreich.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hob die Initiativen und Projekte in der Region hervor und richtete ihre Glückwünsche an den neu gewählten Bezirksparteivorstand.