Bürgermeister-Wechsel in Krumbach vollzogen

Am 1. Oktober ist es in Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt) in der Buckligen Welt zum angekündigten Bürgermeisterwechsel gekommen. Christian Stacherl (35) wurde im Zuge der Gemeinderatssitzung zum neuen Bürgermeister der 2-300-Seelen-Gemeinde gewählt. Stacherl ist seit 2005 Mitglied der JVP und seit 2013 ÖVP-Geschäftsführer im Bezirk Wiener Neustadt.

„Als JVP gratulieren wir Christian und wünschen ihm viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe. Gleichzeitig danken wir ihm für seinen langjährigen Einsatz und Engagement bei der JVP, sei es im Bezirk oder im Land. Mit ihm wird die JVP auch weiterhin in der Region stark vertreten sein“, so Landesobmann und Landtagsabgeordneter Bernhard Heinreichsberger.

14 Jahre im Amt

Freiler bekleidete seit dem 1. Oktober 2007 das Amt des Bürgermeisters. Ende des Jahres tritt der 62-Jährige allerdings in seinem Brotberuf als Projektmanager bei einem Telekommunikationsunternehmen in den Ruhestand. „Es gab schon länger den Plan, dass ich mich in dieser Periode auch als Bürgermeister zurückziehe. Mit meiner Pension hat sich dieser Zeitpunkt angeboten“, erklärte Freiler. Vierzehn Jahre im Amt seien ohnedies eine lange Zeit.

Stacherl galt im Vorfeld als logischer Nachfolger. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und werde dieses Amt mit größtem Respekt und nach bestem Wissen und Gewissen ausführen und mit Hausverstand handeln. Die JVP war für mich immer wie eine Familie und ist mitunter in unserer Gemeinde die Basis für die zukünftige Gemeindepolitik. Ich bin stolz, wie sich die JVP in unserer Gemeinde in den letzten Jahren entwickelt hat“, erklärt Christian Stacherl abschließend.