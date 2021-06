Gemüsegarten trifft Weingenuss: Carnuntum Experience startet

Die Donau trennt sie. Aber es vereint sie der gute Geschmack, die Geschichte und nicht zuletzt die gemeinsame Kultur. Im neunten Jahr der Carnuntum Experience, die am Freitag beginnt, überraschen die Rubin Carnuntum Weingüter mit neuen Partnern. Denn zum ersten Mal nehmen heuer auch Marchfelder Betriebe an der Veranstaltung teil. "Im Tourismus kooperieren wir ohnehin schon lange, deshalb wollten wir auch hier enger zusammenarbeiten", sagt Robert Payr, Präsident der "Rubin Carnuntum"-Weingüter.

Die beiden Regionen ergänzen sich. Während im Marchfeld auf den fruchtbaren Böden schmackhaftes Gemüse gedeiht, sind an den steinigen Hängen von Carnuntum die Reben das beherrschende Landschaftselement. Im Rahmen der Carnuntum Experience verschmelzen die Besonderheiten beider Regionen.

Im Vordergrund steht der Austausch der regionalen Produkte sowie eine gemeinsame Vermarktung. "Der Tourismus ist ein entscheidender Grund, weshalb sich manche Produkte so erfolgreich verkaufen", verweist die Geschäftsführerin von Wine&Partners und Veranstaltungsinitiatorin Dorli Muhr etwa auf den Chianti aus der Toskana.

Aus dem Marchfeld nehmen zwölf Betriebe, wie Prenner Beerenkultur oder der Bienenflüsterer Mr Bien, teil. Im Schloss Orth treffen wiederum Gemüseraritäten auf Bio-Wein und auf Schloss Eckartsau werden rare Donaufische und Wildfang-Saiblinge aus dem Grundlsee mit mineralischen Rotweinen kombiniert. Für die kommenden Jahre hoffen die Veranstalter jedoch auf größeres Interesse. Potenzial sei demnach noch genügend vorhanden.

Die Erfahrungen aus dem Süden lassen jedenfalls positive Rückschlüsse zu. Die Nächtigungszahlen in der Region stiegen von 2005, also vor Startschuss der jährlichen Event-Reihe, bis 2013 um rund 23 Prozent. 127.189 Übernachtungen wurden im Vorjahr gezählt. "Außerdem hatten wir in den vergangenen Jahren immer zwischen 40 und 50 Prozent neuer Gäste", freut sich Muhr.www.carnuntum-experience.at