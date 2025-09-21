Neuwahl Vösendorf: ÖVP verliert Absolute, SPÖ will Bürgermeisterin stellen

Zum dritten Mal in fünf Jahren wurde am Sonntag in Vösendorf (Bezirk Mödling) der Gemeinderat neu gewählt. Nach dem Rücktritt von Bürgermeister Hannes Koza (ÖVP) im Februar hatten die Oppositionsparteien geschlossen ihre Mandate zurück gelegt, um den außertourlichen Urnengang zu erzwingen.

Das Ergebnis wurde mit großer Neugier erwartet und die Gemeinde machte es noch etwas spannender. Obwohl die Wahllokale um 16 Uhr schlossen, wurde das Ergebnis erst kurz nach 19 Uhr bekannt gegeben.

Bürgermeisterin Birgit Petross hatte mit ihrer ÖVP eine knappe absolute Mehrheit (17 von 33 Mandaten) zu verteidigen. Das ist ihr nicht gelungen. Die ÖVP büßte im Vergleich zur letzten Wahl 2024 fünf Mandate ein und kam am Sonntag auf 12. Das ist weiterhin Platz eins. Aber die Absolute ist verloren. Und damit wohl auch der Bürgermeistersessel.

Warum die SPÖ hoffen darf

Denn alle anderen Listen hatten eine Koalition mit der ÖVP im Vorfeld der Wahl ausgeschlossen. Damit hat SPÖ-Spitzenkandidatin Gabi Scharrer die besten Karten, das Bürgermeisteramt für ihre Partei zu erobern. Die rote Liste verharrt zwar auf 10 Mandaten, erreicht aber auch wieder Platz zwei.