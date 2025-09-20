Polizei löste illegales Tuning-Treffen am Neunkirchner Spitz auf

In der Nacht auf Samstag kam es am Parkplatz des Billa Plus am Neunkirchner Spitz zu einem illegalen Tuning-Treffen . Nach sofortiger Verständigung der Polizei konnte die Veranstaltung rasch beendet werden. Mehrere Anzeigen wurden erstattet.

Zudem erhielten einzelne Teilnehmer die Weisung, ihre Fahrzeuge zur technischen Überprüfung bei der zuständigen Prüfungsanstalt des Landes vorzuführen.

Bürgermeister verspricht restriktives Vorgehen

Dank des schnellen und konsequenten Einschreitens der Einsatzkräfte konnte die Veranstaltung ohne größere Zwischenfälle aufgelöst werden, informiert die Stadtgemeinde. "Ich werde mithilfe der Polizei gegen diese illegalen Veranstaltungen ab sofort restriktiv vorgehen und verhindern, dass dadurch unsere Bürger gefährdet oder in ihrer Nachtruhe gestört werden!", versichert Vizebürgermeister Marcus Berlosnig (FPÖ).