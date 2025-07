Motorenlärm im Stadtzentrum: Salzburg leidet unter Tuning-Treffen

"Das Messezentrum gehört Stadt, Land und Wirtschaftskammer. Ich erwarte mir als Bürger eine gewisse Lenkung der Veranstaltungen vor Ort. Es kann nicht nur um wirtschaftliche Interessen gehen", sagt Bernhard Hofer, der seit vielen Jahren im Stadtteil Lehen lebt, der ans besagte Gelände angrenzt. "Wir sind hier weder in Spielberg noch am Redbull Ring, sondern mitten in einem ruhigen Wohngebiet", moniert er. Alles, was drinnen stattfinde, sei ihm noch relativ egal - "auch wenn ich Events dieser Art sehr aus der Zeit gefallen finde" -, aber dass nun vermehrt auch die Außenbereiche und Parkplätze genutzt werden, finde er nicht okay.

Mit angezogener Handbremse

Bernhard Hofer stellt dem KURIER Tonaufnahmen zur Verfügung, die den Lärm durch Drift-Shows dokumentieren. Diese Shows sind Teil der Tuning-Events. Dabei passiert das, was normalerweise verboten ist: Es werden diverse Stunts mit hoher Geschwindigkeit bei angezogener Bremse absolviert - Lärm, Abgase und Reifenabrieb inklusive.