Diese neue Maßnahme soll Roadrunner in Favoriten ausbremsen

Verhandlung im Juli

Anfang Juli fand im Bezirk eine Verhandlung mit allen zuständigen Magistratsdienststellen sowie der Polizei statt. „Aufgrund der noch einmal intensiveren Problemlage in den heißen Sommermonaten war es uns besonders wichtig, die Maßnahme im Zuge der Verordnung so schnell wie möglich auch tatsächlich umzusetzen. Dies ist mit der Aufstellung der Schilder gestern geschehen“, heißt es dazu aus dem Büro von Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ). So sollen all jene, die Nachtdienst haben, in der Früh nach ihrer Schicht „problemlos“ einen Parkplatz finden.

Hört man sich in der Filmteichstraße um, so fallen die Meinungen über die neue Maßnahme gemischt aus. „Ich weiß nicht, wie viel ein Parkverbot in der Nacht bringt, weil dann bleiben sie halt in der Nähe stehen, rasen aber weiterhin durch. Ich würde einen mobilen Blitzer zum Beispiel eine gute Lösung finden“, sagt dazu etwa Florian Zehndorfer.