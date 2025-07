Bis zu 800 Roadrunner sorgen für Ärger auf Wiens Straßen

Die FPÖ will deshalb nun Anfragen zu diesem Thema im Nationalrat als auch im Wiener Gemeinderat einbringen.

Laut FPÖ sorgen massive Lärmbelästigung sowie gefährliche Beschleunigungsmanöver durch die Szene rund um die Heiligenstädter Straße in Döbling seit Jahren für Ärger bei den Anrainern. In der Anfrage geht es unter anderem auch darum, wie viele Einsätze der Polizei es dazu in der Vergangenheit bereits gegeben hat.

"Regelmäßige Schwerpunktaktionen"

Von der Exekutive heißt es dazu auf KURIER-Anfrage: „Es finden in regelmäßigen Abständen gezielte Schwerpunktaktionen gegen die Szene statt – sowohl als geplante Einsätze als auch im Rahmen des Streifendienstes. Aus einsatztaktischen Gründen wird auf eine konkrete Nennung von Frequenz oder Zeiträumen verzichtet.“