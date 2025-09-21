NÖ: Reh aus Enns gerettet und wieder frei gelassen

"Vor Ort konnte ein Reh bei der Slipstelle aufgefunden werden, welches bereits von Passanten beruhigt wurde, um ein erneutes Eindringen in die Enns zu verhindern", schildert die Feuerwehr Ernsthofen (Bezirk Amstetten) auf ihrer Homepage.

Reh mit Decke aufgewärmt

Die Kameraden nahmen das Reh in ihrer Obhut und wärmten es mit einer Decke. Der zuständige Jäger wurde verständigt und das Tier an geeigneter Stelle wieder in die Freiheit entlassen.