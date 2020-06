Gemeinderat tagte unter freiem Himmel mit Haube und Schal

Im Freien, vor den Toren des Rathauses, und bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt wurde vergangene Woche die Gemeinderatssitzung mit dem Bürgerforum begonnen. Der Anlass: Die weitere Entwicklungen des langfristigen Stadtprojekts namens "Zukunft Masterplan".

"Kommunalpolitik passiert in Korneuburg nicht hinter verschlossenen Türen oder im stillen Kämmerlein sondern offen, transparent und für jedermann nachvollziehbar", erklärt Bürgermeister Christian Gepp die historische Open-Air-Sitzung. Die Mitglieder des "Steuerrades" hatten deshalb die Möglichkeit, ihre Zugänge und Sichtweisen zum Masterplan den Gemeinderäten näher zu bringen. Im so genannten Steuerrad arbeiteten Bürger, Politik und Verwaltung an der Erstellung eines Leitbildes für Korneuburg.

Seit zweieinhalb Jahren wurde daran gearbeitet. Nun geht es um die Umsetzung: Die konkreten Projekte werden in neun Lebensbereichen erarbeitet. In der Gemeinderatssitzung wurde einerseits die Grundstruktur dafür festgelegt. Andererseits wurde die Fortführung des Steuerrades beschlossen, um zukünftige Projekte auf ihre Masterplantauglichkeit zu überprüfen. Die anwesenden Bürger verfolgten die Diskussion gespannt. "Bürgerbeteiligung darf aber nicht nur zur "Beschäftigungstherapie werden", sagt die grüne Stadträtin Elisabeth Kerschbaum.