Gemeinde Schrems drosselt Sch-Wahn

Schtark", "Schtolz" oder "Schtur" - wenn Hauptschüler laufend solche Rechtschreibfehler machen würden, fiele ihre Deutschnote im Abschlusszeugnis vermutlich alles andere als positiv aus. Doch wenn die Ortsvertreter auf die Rechtschreibung pfeifen und Briefköpfe mit dem Schriftzug "Schtadtgemeinde Schrems" verschicken, sei das als kreative Werbefreiheit zu verstehen, heißt es. Auch fünf Jahre nach dem Start der eigenwilligen Stadtmarketing-Strategie regt die "Sch"-Kampagne auf. Mehrere Bürger fordern ein Ende der "schrägen Schreibweise".



Manche Waldviertler fürchten, dass sich Schüler in der Region Schrems die falsche Rechtschreibung angewöhnen könnten, wenn ihnen sogar die Gemeinde verkehrte Schreibweisen vorlebt. Alleine auf der Stadt-Homepage Schrems wimmelt es nur so von inkorrekten Wortkreationen. " Schrems schpricht. (...) Mit einem sympathischen, kleinen Schprachfehler. Vielleicht haben auch Sie Schpaß an unserer Schtadtgemeinde", steht dort geschrieben.



"Die Schüler könnten glauben, dass diese Wörter so geschrieben gehören. Die Gemeinde hat es mit der falschen Schreibweise übertrieben", sagt BZÖ-Gemeinderat Wolfgang Zibusch. Mit dem "Sch" müsse endlich Schluss sein. "Es bringt sicher nichts, jetzt alle Kuverts und Stadtpläne wegzuschmeißen. Aber nachdem die Vorräte aufgebraucht sind, dürfen keine nachbestellt werden", fordert Zibusch.