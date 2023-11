Geld und Kreditkarte in Vösendorf gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht nach einer Verdächtigen, die am 18. September gegen 19 Uhr, eine versehentlich liegen gelassene Geldbörse samt Kreditkarte und 150 Euro Bargeld in einem Lokal in Vösendorf an sich genommen haben soll.

Sie kaufte mit der Karte bei einem Automaten ein Getränk, weitere Versuche, in einem Geschäft in Vösendorf zweimal Waren, jeweils im dreistelligen Eurobereich, mit der Kreditkarte zu bezahlen, misslangen, da die Karte in der Zwischenzeit bereits gesperrt worden war.