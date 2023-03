Geld, Liebe und Zerrissenheit bei den Festspielen in Stockerau

Star-Besetzung

Die Aufbauarbeiten sollen am 16. Juni auf dem Platz vor der Stadtpfarrkirche in Stockerau beginnen und dieses Jahr eine Woche kürzer dauern. Bei 648 Sitzplätze rechnet man insgesamt an allen 15 Vorstellungsterminen mit 7.000 bis 8.000 Besuchinnern und Besuchern. Mit dem Stück wollte man heuer auf Nummer sicher gehen, und wieder mehr Publikum ins Theater locken, so Intendant Christian Spatzek. Herr von Lips, die Hauptfigur in dem Stück, bezeichnet sich in einem Monolog selber als „Zerrissenen“: Trotz oder gerade wegen seines Reichtums hat er keine Freude am Leben. Mit seinen Freunden beschließt er, etwas Verrücktes zu tun – es folgt ein großes Unglück. Trotzdem ist es die Liebe, die am Ende siegt.