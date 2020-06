Geländewagen prallt gegen Baum, Lenker starb

Markus Z. aus Groß Gerungs, Bezirk Zwettl, hatte keine Überlebenschance. Der 23-jährige Pkw-Lenker kam mit seinem Geländewagen Samstagfrüh von der Fahrbahn ab und prallte nach ungefähr 100 Metern gegen einen Baum. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche starb der junge Mann noch an der Unfallstelle.

Gegen 3.20 Uhr gingen bei den benachbarten Feuerwehrkameraden in Arbesbach die Pager los. Sie wurden zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 124 zwischen Purrath und Arbesbach alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, entdeckten sie im angrenzenden Wald einen schwer beschädigten Geländewagen und einen leblosen Fahrer. Sofort begannen die Feuerwehrleute mit Wiederbelebungsversuchen. Auch das herbeigerufene Notarztteam konnte für den 23-Jährigen nichts mehr machen. Markus Z., der in einem Sägewerk beschäftigt war, verstarb noch an der Unfallstelle.

Der 23-Jährige dürfte bei der Heimfahrt eingeschlafen sein. Er kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, schlitterte über ein angrenzendes Feld und krachte mit dem Wagen frontal gegen einen Baum.