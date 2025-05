Das Geier-Tafelsackerl: Lebensmittel retten und Armut bekämpfen

Seit fast 20 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen Geier. Die Bäckerei und Die Tafel Österreich . Täglich werden noch zum Verzehr geeignete Lebensmittel von der Tafel abgeholt und an soziale Einrichtungen verteilt. Rund 75.000 Menschen in ganz Österreich werden durch diese Initiative versorgt – auch mit Brot und Gebäck aus dem Weinviertel.

Nun will man mit einer weiteren gemeinsamen Initiative gegen Lebensmittelverschwendung ankämpfen. In der Geier-App sind ab dem 15. Mai "Geier-Tafelsackerl" bestellbar. Dabei werden nicht verkauftes Brot, Gebäck und auch süße Waren eine Stunde vor Ladenschluss zum Abholen bereitgestellt. In den Sackerln werden mindestens ein Kilogramm Brot sowie zwei bis drei Gebäckstücke und Plunder zu finden sein – für nur 3,99 Euro. Je nachdem, wie viel übrig bleibt, wird auch die Anzahl der verteilten Sackerl variieren.