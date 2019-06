Gegen das Vergessen: Bäume pflanzen, wo Kinder starben

Die Schüler, die hinter dem Projekt stecken, machen die Ausbildung zu Elementarpädagogen. „Gerade als angehenden Kindergärtner betrifft es uns, wie sich das Bild vom Kind in der Geschichte entwickelt hat“, sagten die Schüler bei einer Gedenkfeier am Dienstag. Dabei präsentierten sie eine Performance und einen Film, in dem sie das Erfahrene aufarbeiten.