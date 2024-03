Ein Großbrand holte Sonntagmittag die Feuerwehren in einem Abschnitt des Bezirks Amstetten aus der Mittagsruhe. In der Gemeinde Neuhofen/Ybbs war in einem ehemaligen Bauernhof ein Feuer ausgebrochen.

Der Rauch war weithin sichtbar: Sieben Feuerwehren (Kornberg-Schlickenreith, Hiesbach, Aigen, Neuhofen/Ybbs, Euratsfeld, Ulmerfeld-Hausmening, Winklarn) mit rund 100 Mitgliedern wurden kurz vor 13 Uhr zu dem Brandobjekt beordert. Am Einsatzort fanden die Löschtrupps einen lichterloh in Flammen stehenden Schuppen vor. Schnell wurde der Einsatz zu einem Brand der Kategorie B3 hochgestuft, mittels mehrerer Löschleitungen und schwerem Atemschutz konnte die Brandbekämpfung rasch aufgenommen werden. Verletzt wurde niemand. Der am Schuppen entstandene Schaden ist beträchtlich. Nach drei Stunden konnte „Brand Aus“ gegeben werden.