An den ohrenbetäubenden morgendlichen Explosionsknall, der im Vorjahr wenige Tage vor Weihnachten Bewohner in der Stadtgemeinde Haag geweckt hatte, werden spätestens nächste Woche wieder einige Hundert von ihnen erinnert werden.

Warum es zum Bersten der Leitung gekommen ist und so 3.500 Haushalte , Kunden und Großkunden etliche Stunden nicht mit Gas versorgt werden konnten, ließ die EVN-Tochter-Netz NÖ im Labor überprüfen, wurde in einer Aussendung berichtet. Die dortigen Experten kamen zum Schluss, dass eine " mechanische Vorbeschädigung “ vorlag, die schon etliche Jahre zurückliegt und das Gebrechen letztendlich auslöste.

Die Stadtgemeinde Haag wurde über dieses Erkenntnis noch nicht informiert. Für Bürgermeister Lukas Michlmayr (ÖVP) bleibt die Beschädigung weiter mit Rätseln behaftet, weil es in diesem Bereich der Gas-Hochdruckleitung West1 in der Vergangenheit zu keinen Bauarbeiten gekommen sei.

Die Netz NÖ erteilt die Planauskunft bei Bauvorhaben kostenlos. Für Planer und Baufirmen besteht die Möglichkeit, für Planungen und Projektierungen die Leitungstrassen trassenauskunft@netz-noe.at digital abzufragen. Private müssen sich an eines der 26 Service Center wenden, wenn sie Informationen vor Grabungsarbeiten benötigen.

Betriebsaufnahme

Aufgrund der beschädigten Leitung im Haager Gemeindegebiet mussten rund 100 Meter der Hochdruckleitung West1 neu verlegt werden. Damit das neue Teilstück in die bestehende Versorgungsleitung eingebunden und in Betrieb genommen werden kann, wird es kommenden Dienstag zur Unterbrechung der Gasversorgung von 6 Uhr am Morgen bis 18 Uhr kommen. Die betroffenen Kunden wurden bereits via Postwurf informiert, berichtet Wiederstein.