Gasthaus nach Brand völlig zerstört

Ungefähr zwei Stunden später mussten die Feuerwehrleute erneut ausrücken, weil diesmal die Radlbar in Vollbrand stand. "Unser Feuerwehrhaus liegt nur 400 Meter entfernt. Schon von weitem sahen wir, dass der Himmel dort rot leuchtete", schildert EinsatzleiterWerner Planer im KURIER-Gespräch.

Rund 100 Feuerwehrleute kämpften zwar stundenlang gegen die Flammen, konnten das Wirtshaus allerdings nicht mehr retten. Das aus Holz errichtete Gebäude brannte bis auf das Grundgerüst nieder. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Arbeiten leicht, konnte aber vor Ort erstversorgt werden.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Brand im Gasthaus ebenfalls von einem Feuerteufel gelegt worden sein. "Bei der Erstbegehung der Ruine hat unser Brandmittel-Spürhund an mehreren Stellen angeschlagen", schildert ein Ermittler des nö. Landeskriminalamts, der Untersuchungsergebnisse Sonntagnachmittag erwartet. Fest steht derzeit nur, dass zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Gäste mehr in der Radlbar waren. Eine halbe Stunde, nachdem der Wirt das Lokal zugesperrt hatte, stand das Gebäude bereits in Flammen. Ob zwischen den beiden Brandereignissen ein Zusammenhang besteht, ist ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen.