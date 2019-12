Gas-Austritt nach Autounfall in Krems

Gefährliche Szenen spielten sich Montagnachmittag in Krems an der Donau ab. Ein Autofahrer war von der Kremstalstraße abgekommen und frontal in eine Mauer gekracht. Dabei wurde nicht nur der Pkw schwer beschädigt, sondern auch der Gasanschluss eines angrenzenden Hauses.

Als die Feuerwehren am Ort des Geschehens ankamen, konnten die Einsatzkräfte bereits Gasgeruch wahrnehmen. Deshalb musste auch der Straßenabschnitt unverzüglich gesperrt werden, heißt es.

Zum Glück konnte der Anschluss rasch abgedichtet werden, damit kein weiteres Gas mehr ausströmen konnte. Anschließend wurde noch die Straße von den Trümmern befreit.