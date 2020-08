Garteln für Städter leicht gemacht

Eigenes Gemüse ziehen und ernten – das bleibt für viele Städter allein schon aus Platzgründen reines Wunschdenken. Dank Julia Hieger ging im Mai diesen Jahres für einige St. Pöltner der Traum vom eigenen Garten aber doch in Erfüllung.

Direkt am Stadtrand von St. Pölten, in Georgen am Steinfeld, stehen urbanen Garten-Interessierten seither eigene Beete zur Verfügung. „Um den Hobbygärtnern den Einstieg ins Gartln zu erleichtern, haben wir die 20 Quadratmeter großen Parzellen bereits mit einigen Gemüsekulturen vorbepflanzt“, so Julia Hieger. „Dadurch ist die schwerste Arbeit bereits erledigt. Die benötigten Gartengeräte sowie das Gießwasser werden zur Verfügung gestellt“. Durch die professionelle Vorbereitung, aber auch durch laufende Beratung können selbst noch unerfahrene Gärtner großartige Ernten erzielen.