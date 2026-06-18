1.000 Menschen bei Wasserjugendspielen am Marchfeldkanal

13 Schulen aus dem Bezirk Gänserndorf , 36 Klassen, Lehrpersonen, Betreuungsteams und zahlreiche Helferinnen und Helfer - schon waren es 1.000 Menschen, die an den Wasserjugendspielen am Marchfeldkanal bei Deutsch-Wagram beteiligt waren.

An elf Stationen konnten die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen und Geschick rund um das Thema Wasser unter Beweis stellen. Dabei standen nicht nur fachliche Inhalte, sondern auch Teamgeist, Bewegung, Spiel und Spaß im Mittelpunkt. Die abwechslungsreichen Aufgaben ermöglichten den Kindern und Jugendlichen, sich auf spielerische Weise mit der Bedeutung des Wassers und dem verantwortungsvollen Umgang mit dieser wertvollen Ressource auseinanderzusetzen.

Die Wasserjugendspiele zeigten einmal mehr, wie gemeinsames Lernen, Naturerfahrung und Freude an der Bewegung miteinander verbunden werden können.

Wie gingen die Spiele nun aus? Die 3b des Konrad-Lozenz-Gymnasiums in Gänserndorf holte sich den ersten Platz. Dahinter landeten die Schüler der 3b der NMS Lasse. Die NMS Orth/Donau, ebenfalls die 3b, belegte den dritten Platz.