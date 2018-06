Frühere Gänserndorfer Synagoge soll Parkplätzen weichen

Die Historikerin Ingrid Oberndorfer ist entsetzt: „Es gibt in Niederösterreich nur mehr vier Synagogen – in Baden, St. Pölten, Stockerau und Gänserndorf. Synagogen haben mit Erinnerungskultur zu tun, man kann nicht alles vernichten.“ Seit 1945 sei bereits viel jüdisches Kulturgut zerstört worden. „Zum Beispiel: 1953 die Synagoge in Wiener Neustadt, 1978 jene in Krems, 1979 die in Mistelbach, 1987 die in Mödling und 1991 jene in Klosterneuburg. Das geht nicht“, ergänzt sie. Auch die Grünen in Gänserndorf legen sich quer. „Natürlich kann die Gemeinde ein Haus, das sich in ihrem Eigentum befindet, abreißen und Parkplätze errichten. Für die Grünen stellt sich allerdings die Frage, ob das moralisch vertretbar ist“, sagt etwa Gemeinderat Jürgen Kainz.

„Es handelt sich um keine Synagoge mehr. Es ist ein Gebäude, das vor vielen Jahrzehnten ohne Auflagen an die Gemeinde verkauft wurde. Es wurde bereits mehrmals umgebaut und ist nicht mehr erhaltungswürdig. Der Gedenktafel werden wir natürlich weiterhin einen ehrenvollen Platz gewähren“, erwidert Bürgermeister Rene Lobner (ÖVP).

Rechtlich steht die Synagoge in Gänserndorf nicht unter Denkmalschutz. „Wir haben das aber nun zum Anlass genommen, um eine Unterschutzstellung zu prüfen“, sagt Barbara Neubauer, Präsidentin des Bundesdenkmalamtes.