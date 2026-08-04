Orth an der Donau: Nachwuchs im Storchennest ist flügge

Am Aussichtsturm des Schlosses in Orth an der Donau nistete ein Storchenpaar, das Nachwuchs bekam. Die beiden Jungstörche erkunden bereits die Umgebung. „Ihre Flüge werden immer ausgedehnter und bald schon werden sie sich ihren Artgenossen beim bevorstehenden Zug in den Süden anschließen“, informiert der Nationalpark Donau-Auen in einer Aussendung.

Die Altstörche seien ebenfalls nur noch selten zu beobachten. Bald wird der Storchenhorst wieder verwaist zurückbleiben, aber das Nationalpark-Team hofft, dass die Störche im nächsten Frühling zurückkehren.

Denn das Storchennest am Schloss Orth hat Tradition: Es wird bereits seit vielen Jahren genutzt. Zunächst von einem in der Region überwinternden Storchenpaar. Später nahmen ihn Wildstörche neu in Besitz und nahezu jede Saison gibt es eine erfolgreiche Brut.

Storchennachwuchs live erleben

Zusehen ist nicht nur vom Boden aus möglich, sondern auch live: Ein Monitor im Ausstellungsbereich des Turms zeigt den Kamerablick in den Horst. So können Gäste beim Besuch im Schloss Orth an der Donau jedes Jahr miterleben, wie Küken schlüpfen, die Altstörche ihre Jungtiere versorgen und zuletzt der Nachwuchs flügge wird.