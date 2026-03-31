Gänserndorfer Bodenzeile: Neubau für Kleinkindgruppen beginnt

In der Gänserndorfer Bodenzeile herrscht schon länger Baustellenbetrieb: Die Gebäude, in denen Vögele und C&A zu finden waren, wurden abgerissen, um einem neuen Handelspark Platz zu machen. Was dort von Beginn an ebenso geplant war: eine Kleinkindbetreuung, die im September 2026 fertiggestellt sein sollte - sofern der Zeitplan des Gewerbeparks hält.

Und dieser dürfte halten, denn Bürgermeister René Lobner (ÖVP), Hochbau-Abteilungsleiterin Doris Fried und Franz Prenninger von der Prokent Projektentwicklung GmbH, die den Park errichtet, griffen zu den Spaten, um den symbolischen Startschuss für den Bau der Betreuungseinrichtung für die Jüngsten zu geben.

Zwei neue Gruppen für Kleinkinder entstehen

Im hinteren Bereich des Fachmarktzentrums in der Bodenzeile, gegenüber der Volksschule, wird ein modernes, zweigeschoßiges Gebäude mit zwei Kleinkindgruppen für Kinder im Alter von ein bis zweieinhalb Jahren errichtet. "Der Ausbau der Kinderbetreuung ist eine der wichtigsten Investitionen in die Zukunft unserer Stadt. Mit dieser neuen Einrichtung schaffen wir hochwertige Betreuungsplätze und unterstützen Familien bestmöglich im Alltag", erklärt Lobner.

Im Obergeschoss wird es einen großzügigen Außenbereich geben, der den Kindern zusätzliche Bewegungs- und Spielmöglichkeiten im Freien bietet. Bei der Planung wurde der Fokus auf eine kindgerechte, helle und freundliche Umgebung gelegt.