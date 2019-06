Gänserndorf: Der Bezirksstadt fehlen die Ärzte

„Wir haben derzeit ein riesiges Problem bei der medizinischen Versorgung in der Nacht und am Wochenende“, sagt Walter Krichbaumer von der „Freien Bürgerliste Gänserndorf“. Am Wochenende haben sich wieder zwei Betroffene an ihn gewandt. „Am Freitagabend war das Medizinische Zentrum in Gänserndorf wegen eines Krankenstandes wieder einmal nicht besetzt“, erzählt Krichbaumer. „Das ist bereits der zweite Fall“, fährt er fort. Auch zu Ostern soll es bereits die gleiche Situation gegeben haben.

Von der Tagesklinik Gänserndorf heißt es: „Aufgrund des Zusammentreffens zweier Krankenstände kam es am 31. Mai zu einem Personalengpass im Bereich der Allgemeinmediziner, weshalb der kurzfristig nicht besetzt werden konnte.“ Die Akut- und Notfallversorgung sei jedoch durch das Vorhandensein des Notarztes oder im Bedarfsfall die sofortige Transferierung in das Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf gewährleistet gewesen.