Nach zwei Einsprüchen konstituierte sich in Gablitz endlich der Gemeinderat

Als letzte Gemeinde in Niederösterreich startete in der Wienerwaldgemeinde Gablitz (Bezirk St. Pölten-Land) am heutigen Freitagabend der Gemeinderat in die neue Legislaturperiode.

In der konstituierenden Sitzung wurde Michael Cech zum vierten Mal zum Bürgermeister gewählt. Zuvor hatte Robert Marschall, der Sprecher der Liste Bürgerentscheide Gablitz (BEGAB) die Ergebnisse zweier Wahlen beeinsprucht.

Wahlwiederholung

So wie nach der Wahl im Jänner legte Marschall auch gegen die Ergebnisse der Wiederholungswahl am 18. Mai Beschwerde ein. Diese wurde aber von der Landeswahlbehörde abgewiesen. Damit war der Weg für die konstituierende Sitzung frei.