Für weiblichere Gemeinderäte: Land NÖ bildet Politikerinnen aus

Am Wochenende starteten zwölf Frauen, die sich auf kommunaler Ebene einbringen wollen, das diesjährige „Politik Mentoring“-Programm des Landes NÖ.

Professionelle Betreuung

Über ein Jahr werden Neo-Politikerinnen dabei von erfahrenen Mentorinnen begleitet und bekommen so das notwendige Know-how und Netzwerk für einen erfolgreiche politische Karriere.

„Das langfristige Ziel ist, dass sich der Anteil der Frauen an der Gesamtbevölkerung auch in den politischen Entscheidungsebenen widerspiegelt“, so Teschl-Hofmeister.