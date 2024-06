Fünf Verletzte bei Pkw-Kollision im Bezirk Zwettl

Fünf Verletzte, darunter drei Kinder, hat eine Pkw-Kollision am Freitag in Waldhausen (Bezirk Zwettl) in Niederösterreich gefordert. Eine 41-Jährige prallte beim Linksabbiegen gegen den Wagen einer 20-Jährigen.

Im Auto der 41-Jährigen befanden sich zum Unfallzeitpunkt ihre Kinder im Alter von einem Jahr sowie sechs und zwölf Jahren.