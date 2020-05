Fünf Jahre Prozess um gebrochenen Daumen

880 Euro für einen gebrochenen Daumen, nach fünf Jahren Prozess, zahlt sich das aus? „Für einen rational denkenden Menschen ist es den Aufwand nicht wert“, sagt der Krankenpfleger Gilbert Frieslinger aus Klosterneuburg. „Aber ich hab’ damals eine Riesenwut gehabt.“ Am 6. Dezember 2007 stand Frieslingers 12-jährige Tochter Julia (Name geändert) mit einer Freundin auf dem Gang ihres Gymnasiums in Wien und unterhielt sich mit ihr. Klassenkollege Alfred (Name geändert) gesellte sich dazu, aber Julia wollte ihn nicht dabeihaben. Daraufhin verabreichte ihr Alfred einen Fußtritt, traf dabei unglücklich Julias rechte Hand und brach ihr den Daumen. Sie konnte vier Wochen lang nicht schreiben und nur eingeschränkt am Skikurs teilnehmen, „obwohl sie sonst wie eine Wildsau runterfährt“ (der Vater). Als von Alfreds Seite „keine spontane Entschuldigung“ kam und dessen Eltern das Ganze als „Kinderblödheit“ abtaten, schaltete Gilbert Frieslinger seinen Wiener Rechtsanwalt Thomas Mayer ein.

„In der Klasse gab es ein hohes Aggressionspotenzial. Ich wollte, dass der Bub aus juristischer Sicht eine Tachtel bekommt“, sagt Julias Vater: „Ein 12-Jähriger, der fast einen Kopf größer als meine Tochter war, darf doch nicht so hintreten, dass ein Knochen bricht.“