Hunderte Tonnen Müll: Niederösterreicher räumen weiter auf

Es war im Jahr 2006, als sich in Niederösterreich eine Bewegung bildete, die bis heute höchst aktiv ist. 25.000 Freiwillige machten mit, als die NÖ Umweltverbände damals zum ersten Mal die Aktion „Frühjahrsputz“ ausgerufen hatten. 385 Tonnen Müll aus der Natur, an Straßen und in Grünanlagen wurden eingesammelt.

20 Jahre später gibt es bei der größten Umweltaktion des Bundeslandes leider noch immer mehr als genug zu tun. „Der Frühjahrsputz zeigt eindrucksvoll, was wir gemeinsam erreichen können. Jedes Jahr setzen Tausende ein sichtbares Zeichen für Umweltbewusstsein und Verantwortung in unserem Land“, betont Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). 150 Kilo Abfall pro Aktion Seit Beginn der Anti-Littering-Initiative wurden über 13.000 Sammelaktionen organisiert. Allein 2025 beteiligten sich rund 45.000 Menschen an 944 Aktionen und sammelten etwa 150.000 Kilogramm Abfall. Pro Aktion werden durchschnittlich zwischen 100 und 150 Kilogramm Abfall gesammelt – das entspricht rund drei Kilogramm pro Teilnehmer.

Bei den Sammelaktionen stoßen die Freiwilligen jedes Jahr auf ein breites Spektrum an Abfällen: Zigarettenstummel, Verpackungen, Take-away-Produkte, Kunststoffreste sowie Getränkedosen und -flaschen gehören zu den häufigsten Funden. Zunehmend werden auch Nikotinpouches in der Umwelt entdeckt.

„Giftige Chemikalien“ Hin und wieder kommen sogar größere Gegenstände wie Autoreifen, Fahrräder, Teppiche, Elektrogeräte oder Batterien dazu – Funde, die auf das Ausmaß des Problems und mögliche Umweltfolgen hinweisen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © NLK Pfeiffer Pernkopf (li.) und Macho gaben Startschuss für Aktion.

„Zigarettenstummel enthalten tausende giftige Chemikalien wie Nikotin oder Schwermetalle und können Böden und Gewässer belasten. Bei Elektrogeräten und Batterien ist eine fachgerechte Entsorgung am Wertstoffzentrum oder im Handel besonders wichtig“, erklärt Christian Macho, Präsident der NÖ Umweltverbände.