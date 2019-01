Frontalkollision in Gänserndorf fordert Todesopfer

Nach einer Frontalkollision zweier Pkw in Marchegg (Bezirk Gänserndorf), die am Samstag ein Todesopfer forderte, hat die Polizei am Abend in einer Aussendung Details bekannt gegeben. Bei der Verstorbenen handelt es sich demnach um die 57-jährige Beifahrerin eines 65 Jahre alten einheimischen Lenkers. Die Frau verstarb am Nachmittag im Landesklinikum Hainburg.