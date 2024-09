Frontalcrash: 39-Jähriger starb bei Autounfall im Bezirk Neunkirchen

Ein 39-Jähriger ist am Donnerstagabend bei einer Pkw-Kollision in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) ums Leben gekommen. Drei Personen im Alter von 30 bis 61 Jahren wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag in einer Aussendung. Zwei Notarzthubschrauber waren im Einsatz.