Frontal-Crash auf Kreuzung bei Hürm forderte einen Verletzten

Frontalcrash aus Kreuzung
Eine Person musste mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Spital gebracht werden.
Von Wolfgang Atzenhofer
20.11.25, 21:13
Eine massive Kollision zweier Fahrzeuge forderte am Donnerstagvormittag bei Hürm im Bezirk Melk einen Verletzten. Wie die Feuerwehr Hürm berichtete, kam es in einem Kreuzungsbereich auf der L5246 zwischen Hürm und Diendorf Richtung Loosdorf zu einem frontalen Zusammenstoß.

Unfall am Vormittag

Der Unfall zwischen einem Firmenbus und einem Kleinwagen hat sich aus vorerst nicht bekannter Ursache kurz von 10 Uhr ereignet. Die Sanitäter des Arbeitersamariterbunds Loosdorf versorgten an der Unfallstelle die beiden Lenker. Einer von ihnen musste mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Spital transportiert werden.

Feuerwehr in Hürm im einsatz

Feuerwehr reinigte stark verschmutzten Kreuzungsbereich.

Nach den Vermessungsarbeiten der Polizei  wurden die beschädigten Fahrzeuge von der Feuerwehr mittels Seilwinde geborgen und am Straßenrand sicher abgestellt, berichtete die Feuerwehr.

Danach musste der massiv mit ausgelaufenen Betriebsmitteln verunreinigte Kreuzungsbereich gereinigt werden. Mithilfe von Ölbindemittel konnte die Fahrbahn gesäubert werden. 

Nach rund einer Stunde konnte der Verkehr wieder frei gegeben werden und die Einsatzbereitschaft hergestellt werden.

