Frontal-Crash auf Kreuzung bei Hürm forderte einen Verletzten

Eine massive Kollision zweier Fahrzeuge forderte am Donnerstagvormittag bei Hürm im Bezirk Melk einen Verletzten. Wie die Feuerwehr Hürm berichtete, kam es in einem Kreuzungsbereich auf der L5246 zwischen Hürm und Diendorf Richtung Loosdorf zu einem frontalen Zusammenstoß.

Unfall am Vormittag

Der Unfall zwischen einem Firmenbus und einem Kleinwagen hat sich aus vorerst nicht bekannter Ursache kurz von 10 Uhr ereignet. Die Sanitäter des Arbeitersamariterbunds Loosdorf versorgten an der Unfallstelle die beiden Lenker. Einer von ihnen musste mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Spital transportiert werden.