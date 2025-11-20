Wieder gelang Häftling in Wiener Neustadt bei Spitalsaufenthalt die Flucht
In Wiener Neustadt ist erneut ein Häftling aus dem Krankenhaus geflüchtet. Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Sonntag, einen entsprechenden Bericht des ORF Niederösterreich bestätigte das Justizministerium am Donnerstag auf Anfrage.
Der Mann war demnach von zwei Justizwachebediensteten bewacht worden. „Die Fahndung durch die Polizei ist im Gange“, wurde betont.
Laut Justizministerium befand sich der Beschuldigte in Untersuchungshaft. „Ihm werden betrügerische Handlungen vorgeworfen“, wurde festgehalten. Die Generaldirektion für den Straf- und Maßnahmenvollzug habe „umgehend eine Prüfung des Falles veranlasst“.
Warum sich der Häftling am Sonntag im Universitätsklinikum Wiener Neustadt befand, wird vom Justizministerium nicht beantwortet, auch nicht wie es zur Flucht des Mannes gekommen ist.
Kommentare