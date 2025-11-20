Wieder gelang Häftling in Wiener Neustadt bei Spitalsaufenthalt die Flucht

In Wiener Neustadt ist erneut ein Häftling aus dem Krankenhaus geflüchtet. Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Sonntag, einen entsprechenden Bericht des ORF Niederösterreich bestätigte das Justizministerium am Donnerstag auf Anfrage.

Der Mann war demnach von zwei Justizwachebediensteten bewacht worden. „Die Fahndung durch die Polizei ist im Gange“, wurde betont.