Einsatz in Schule in Lichtenwörth: Keine Drohung nachgewiesen

Nach dem Cobra-Einsatz in der Mittelschule in Lichtenwörth (Bezirk Wiener Neustadt) vom Dienstag hat die Polizei am Donnerstag neue Erkenntnisse mitgeteilt. Demnach konnte dem anfangs verdächtigten 14-Jährigen keine tatsächliche Drohung nachgewiesen werden, es habe auch "zu keiner Zeit eine Gefährdung" bestanden. Die ausschlaggebenden Gerüchte dürften von einem Schüler stammen.

Dieser Schüler habe jedoch angegeben, nur seine Meinung bzw. ein Gedankenspiel zum 14-Jährigen kundgetan zu haben. Als Grund wurde die Vorgeschichte des Verdächtigen genannt, der der Polizei bekannt gewesen war. Er hatte sich gestellt, nachdem er zusammen mit einem 15-jährigen Komplizen im Oktober einen bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Wiener Neustadt begangen hatte.