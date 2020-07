Frische Luft und ein guter Kaffee

Seit gut einem Jahr leitet er die Geschicke der Bühne Baden, ist verantwortlich für das Stadttheater und die Sommerarena. Praktisch zeitgleich eröffnete das runderneuerte At The Park. Der Kaffee schmeckt hier nicht nur zum Frühstück, sondern auch beim KURIER-Termin am Nachmittag.

Gegenüber das Casino, Spaziergänger genießen im Kurpark die erste Frühlingssonne. "Wenn man hier Ruhe sucht, kann man durch den ganzen Wienerwald gehen", meint der Künstler Reinthaller. Der Theater-Manager findet einen praktischen Grund, warum ihm das Haus so schnell ans Herz gewachsen ist: "Zwei Schritte entfernt liegt das Theater." Vor allem während der Endproben vor einer Premiere ist er Stammgast, wenn es oft bis 23 Uhr geht, danach auch noch Besprechungen folgen. "Als Künstler kann man nicht in der Sekunde abschalten", sagt Reinthaller. Und am nächsten Tag geht’s um 9 Uhr wieder los.