Frequency-Wahnsinn: Hunderte sorgen für die Sicherheit

Man kann sich das Frequency-Festival wie eine Stadt in der Stadt vorstellen. Es gibt einen Supermarkt, Polizeistreifen, Ärzte, die für Kranke da sind und wenn es brennt, kommt die Feuerwehr. Sogar die bis zu 50.000 Menschen, die noch bis Sonntag in dem Naherholungsgebiet an der Traisen feiern, kommen ungefähr auf die Einwohnerzahl der Landeshauptstadt hin.

Um den täglichen Wahnsinn, der zu einem Festival gehört, nicht aus dem Blick zu verlieren, haben sich die Blaulichtorganisationen vernetzt. Christof Constantin Chwojka, Geschäftsführer bei 144 Notruf Niederösterreich, sitzt vor einem großen Bildschirm, auf dem die Einsätze angezeigt werden. In Spitzenzeiten sind bis zu 120 Retter auf dem Areal unterwegs, ihre Funkgeräte sind mit einem GPS-Sender ausgerüstet. „Damit wissen wir immer ihren Standort, können sie so auch schneller zu den Patienten lotsen“, erzählt Chwojka.

Nur einen Steinwurf von der Einsatzzentrale entfernt werden derweil in einem Zelt des Roten Kreuzes (RK) Patienten versorgt. Die Behandlungen von Prellungen, Wespenstichen und Schnittwunden gehören hier zum Tagesgeschäft. Auch zu viel Alkohol plus Feiern in der Hitze können schnell zum Kollaps führen, weiß RK-Bezirksstellenleiter Werner Schlögl. Bis Freitagfrüh wurden bereits mehr als 750 Einsätze verbucht, aber nur 14 Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. „Weil wir viel vor Ort erledigen können, kann somit auch das Spital entlastet werden“, sagt Schlögl.