Das mit 60.000 Dollar dotierte Turnier ist nach dem Upper Austria Ladies in Linz Österreichs zweithöchster Wettbewerb im Damentennis. Verantwortliche im Land und in der Stadt Amstetten jubeln über ein Aushängeschild für das Sportland Niederösterreich.

Dass die ITF World Tennis Tour den Veranstaltern des UTC Amstetten auch eine einwöchige Vorverlegung des Turniers gewährte, freute Turnierdirektor Thomas Dappers und sein Team sehr. So steigt das Spektakel drei Wochen vor den US Open, dazu gibt es in ganz Europa kein weiteres Turnier derselben Kategorie. Dappers: „Deshalb erwarten wir noch deutlich mehr Spitzenspielerinnen als 2024“.