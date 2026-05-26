Freiwilliges Soziales Jahr: Ein Gewinn für Generationen in Laa

"Besonders schön ist es, den Menschen Freude zu bereiten und ihnen Gesellschaft zu schenken", berichten Nina Zechmeister und Simone Regen von ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ). Im Rahmen ihrer Freiwilligenarbeit haben die beiden in den vergangenen Wochen täglichen Kontakt mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Pflege- und Betreuungszentrums (PBZ) Laa an der Thaya (Bezirk Mistelbach ) .

Was sind die Aufgaben der beiden jungen Frauen? Sie unterstützen die Senioren bei Übungen, um ihr Gedächtnis zu trainieren, begleiten sie auf Spaziergänge oder in ihrem Alltag. Die beiden FSJ-Mitarbeiterinnen spielen verschiedene Spiele mit den PBZ-Bewohnern und nehmen außerdem aus den persönlichen Gesprächen vieles mit. Ein Highlight war etwa das gemeinsame Kipferlbacken.

Durch ihre Tätigkeit lernen sie nicht nur den verantwortungsvollen Umgang mit älteren Menschen, sondern entwickeln auch wichtige soziale Kompetenzen wie Geduld, Einfühlungsvermögen und Verantwortungsbewusstsein weiter. Sie sind mit Herz und Engagement bei der Sache, das genießen auch die Bewohner.

Wertvolle Erfahrungen

In einer Aussendung des PBZ heißt es: "Das Freiwillige Soziale Jahr im Pflege- und Betreuungszentrum Laa an der Thaya bietet jungen Menschen die Möglichkeit, wertvolle Erfahrungen für ihren weiteren Lebensweg zu sammeln und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten." Das unterstreichen Zechmeister und Regen auf jeden Fall. Interessierte können sich direkt im PBZ melden.