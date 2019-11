Freiwillige im Landhaus St. Pölten: 50 Organisationen zeigen ihr Können

Noch bis 17 Uhr findet am heutigen Sonntag die dritte Niederösterreichische Freiwilligenmesse im Landhaus in St. Pölten statt. Mehr als 50 Anbieter präsentieren ihre ehrenamtliche Tätigkeit und informieren über Möglichkeiten des freiwilligen Engagements.

Die Freiwilligenmesse ist auch heuer wieder eingebettet in den „Tag der offenen Tür“ im Regierungsviertel in St. Pölten, bei dem unter anderem auch das ORF-Landesstudio, das Museum Niederösterreich, das Landesarchiv oder das Festspielhaus ihre Tore für die Besucherinnen und Besucher öffnen.

Landesfeiertag

In wenigen Tagen, am 15. November, werde der Landesfeiertag begangen, und dieser erinnere auch an die Haltungen und Grundeinstellungen des Heiligen Leopold, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Zuge der Eröffnung der heutigen Freiwilligenmesse: „Der Heilige Leopold ist uns bis heute ein ganz großes Vorbild.“ Man wolle den heutigen Tag daher dafür nutzen, den Vereinen und Ehrenamtlichen eine Bühne zu bieten: „Denn sie alle stehen für diese Grundhaltungen des Heiligen Leopold und sind eine ganz wichtige Lebensader für unser Land und in unserem Land.“