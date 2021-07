Nach Landtagswahlen dominieren die Männer

Wahlen

Diese Fakten sind für die Frauenorganisationen der jeweiligen Landesparteien – hier die ÖVP , da die SPÖ – nun Munition. Grund: Wie bei so vielendavor, waren zu wenige Frauen an wählbaren Plätzen der Wahlkreis- und Landeslisten gereiht. Resultat: In den Landtagen drohen sie so wieder stark unterrepräsentiert sein.

In Niederösterreich hält die ÖVP nun bei 30 Landtagsmandaten, 24 davon stammen aus Regionalwahl-Kreisen, die restlichen sechs kommen von der Landesliste. In zwei Regionalwahl-Kreisen schafften Frauen ein Grundmandat. Frauenchefin Dorothea Schittenhelm will sich mit diesen beiden Sitzen nicht zufrieden geben. „Nachweislich hatten die Frauen einen großen Anteil am Halten der Absoluten. Ich erwarte mir, dass sich das niederschlägt.“ Schittenhelm peilt daher statt der zwei, sieben Mandate an. Technisch ist das aber nur machbar, wenn Männer, die gewählt wurden, auf Sitze verzichten.

In Kärnten schaut esnicht viel besser aus. Die SPÖ gewann 14 Landtagssitze. Frauenchefin Ana Blatnik rechnet nur mit zwei bis drei Sitzen, die an Frauen gehen. „Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Jetzt geht es ans Verhandeln.“