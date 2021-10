Frauenmord in NÖ: Tatverdächtiger Polizist tot aufgefunden

Markus J. wurde am frühen Mittwochabend in Moosbrunn (Bezirk Bruck/Leitha) tot aufgefunden. Es deutet alles auf einen Selbstmord hin. Markus J. stand im Verdacht, seine 43-jährige Lebensgefährtin Claudia S. in ihrem Haus in Deutsch-Brodersdorf (Bezirk Baden) vor exakt einer Woche erdrosselt zu haben. In Moosbrunn wurden mehrere Suchaktionen gestartet, weil man dort in einem Windschutzgürtel das Auto des Tatverdächtigen gefunden hatte. Das Motiv der Tat war bis zuletzt unklar.

Markus J. war als Drogenfahnder des Wiener Landeskriminalamtes tätig gewesen. Seit der Tat am 20. Oktober war nach ihm gefahndet worden, nachdem die Ermittler zuvor die Leiche von Claudia S. entdeckt hatte. Die Fahndung erfolgte mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen, da der Polizist seine Dienstwaffe bei sich hatte.