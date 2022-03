Frau und Katze wurden aus brennender Wohnung gerettet

In Guntramsdorf (Bezirk Mödling) sind am Dienstag eine Frau und eine Katze aus einer brennenden Wohnung gerettet worden. Mehr als 30 Feuerwehrleute standen nach Angaben des Bezirkskommandos im Einsatz. Die weibliche Person wurde durch ein Notarztteam des Roten Kreuzes versorgt, der Stubentiger in eine Tierklinik gebracht.