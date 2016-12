Frau stürzte mit Auto in Bach: 19-Jähriger als Lebensretter

Einem Zufall, einer perfekten Rettungskette mit vielen helfenden Händen und dem 19-jährigen Daniel Müller verdankt eine Lehrerin aus dem Mostviertel ihr Leben.

Die 52-Jährige fuhr Mittwochnachmittag in Mank im Bezirk Melk, als ihr Wagen plötzlich ins Schleudern geriet. "Sie hat noch versucht, das Auto abzufangen, doch es gelang ihr nicht", berichtet Müller, der zu diesem Zeitpunkt selbst auf der Strecke unterwegs war und den Unfall deshalb sah.

Der Pkw stürzte in weitere Folge über eine Böschung und landete in einem Bach. Der Wagen blieb am Dach liegen, die Frau war eingeklemmt und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr aus ihrer misslichen Lage befreien.

Foto: /Privat "Ich bin sofort zu ihr hingelaufen", erzählt der junge Mann im Gespräch mit dem KURIER. Gemeinsam mit einem weiteren Unfallzeugen drückte er die Türe des Pkw auf. "Sie hing kopfüber in dem Fahrzeug und ihr Fuß war eingeklemmt. Sie hat noch ein paar Worte gesagt, doch der Schock dürfte enorm gewesen sein." Als Müller und ein weiterer Helfer noch mit der Bergung der 52-Jährigen beschäftigt waren,eilten schon Anrainer aus der Umgebung herbei. Sie hatten Decken dabei, in denen die Schwerverletzte gewickelt wurde.

Kurze Zeit später waren auch die Feuerwehr und der Rettungshubschrauber vor Ort. Nach der Erstversorgung wurde die Frau in das Landesklinikum Amstetten geflogen. Sie soll bei dem Unfall unter anderem Rippenbrüche und Prellungen erlitten haben.

"Ich habe schon ähnliche Unfälle erlebt, die leider tödlich ausgegangen sind", berichtet ein Polizist. "Die Unfallstelle ist nur schwer einsehbar. Die Verletzte hätte hier auch Stunden in dem Wrack eingeklemmt sein können, ohne dass sie jemand findet. Alle haben sehr gut zusammengearbeitet."