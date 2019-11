Frau schnürte Chihuahua mit BH-Träger die Schnauze zu

Unfassbares Tierleid in St. Pölten: Weil eine Frau ihrer Chihuahua-Hündin mit einem BH-Träger die Schnauze zuschnürrte, erlitt das Tier schwere Verletzungen. "Die Wunden reichten bis tief in das Zahnfleisch. Als der Vierbeiner der Frau abgenommen wurde, riechte er schon nach Verwesung", hieß es bei dem Prozess am Landesgericht St. Pölten.

Angst vor den Nachbarn

Die 21-Jährige gab zu Protokoll, dass der Hund viel gebellt habe. Sie habe Angst gehabt, dass sich dadurch die Nachbarn beschweren könnten. Deshalb habe sie schließlich zu diesem brutalen Mittel gefriffen.

Der Hund wurde der St. Pöltnerin schon vor einiger Zeit abgenommen und wird nun in einem Tierschutzzentrum wieder aufgepäppelt. Das Urteil: 10 Monate bedingte Haft wegen Tierquälerei. Nicht rechtskräftig.