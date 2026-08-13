Mehrfachverstöße: Frau ohne Führerschein in St. Veit gestoppt

Am Mittwochnachmittag führten Bedienstete der Polizeiinspektion Lilienfeld gegen 16.10 Uhr auf der LB 18 im Gemeindegebiet von St. Veit an der Gölsen (Bezirk Lilienfeld) bei einer 46-jährigen Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Lilienfeld eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Dabei wurden mehrere Verstöße festgestellt.

Kein Führerschein, Verdacht auf Drogen und technische Mängel

Die Polizistinnen und Polizisten stellten fest, dass die Frau derzeit nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung sein soll. Darüber hinaus bestand der Verdacht, dass die 46-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss von Suchtmitteln stand.